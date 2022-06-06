Токаев выступит с обращением к казахстанцам после референдума

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступит в прямом эфире с обращением к народу Казахстана. Поводом тому послужил проведенный накануне общереспубликанский референдум. Об этом сообщается в официальном Telegram-профиле пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума", – говорится в сообщении Акорды.

На референдуме, состоявшемся в Казахстане накануне, свой голос отдали более 8 миллионов казахстанцев.

По данным экзитпола (опрос на выходе с участков для голосования), проведенного Институтом комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", за поправки в Основной закон проголосовало 76,7% избирателей, против – 23,3%.

По официальным же данным, предоставленным Центральной комиссией референдума (ЦКР), за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77,18% избирателей, против – 18,66%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972846-tokaev-vystupit-s-obrascheniem-k-kazahstantsam-posle-referenduma/