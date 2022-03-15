Токаев выступит с Посланием народу Казахстана 16 марта

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Бери Уали.

"Нынешнее Послание президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время", - написал Берик Уали.

Трансляция заседания будет проходить с 11:00 в прямом эфире республиканских телеканалов.

Кроме того, оперативно освещать мероприятие будет Telegram-канал Акорды "БОРТ N1".

Напомним, что 11 марта спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента.

Помимо представления пакета социально-политических реформ, ожидалось, что 16 марта президент озвучит предварительные итоги расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1960759-tokaev-vystupit-s-poslaniem-narodu-kazahstana-zavtra/