Токаев высказался об участии в следующих президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" прокомментировал вопрос о том, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы сказали, что только два срока можете занимать пост президента. Означает ли это, что Вы будете участвовать в следующих выборах?" - поинтересовалась журналист.

В ответ президент сообщил, что все положения прописаны в Основном законе страны.

«Это положение прописано в нашей Конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском Послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным", - резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1956673-tokaev-vyskazalsya-ob-uchastii-v-sleduyuschih-prezidentskih-vyborah/