Токаев о деятельности Nur Otan: Роль мессии здесь неуместна

Иллюстративное фото: пресс служба Nur Otan

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Nur Otan поручил партии совместно с правительством и акиматами провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

Глава государства сообщил, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

"Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше.

Поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит", - отметил он.

По словам президента, строгий партийный и общественный контроль необходимо обеспечить и за реализацией новой повестки реформ.

"Перед правительством поставлены конкретные задачи. Партия должна стимулировать их качественное выполнение. Все ресурсы для этого имеются.

Партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав свою структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели", - подчеркнул Токаев.

Президент считает, что нужно пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию Исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям.

"Созданные при партии общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, где разрабатываются рекомендации по самым острым темам. Они должны трансформироваться в реально действующий механизм решения актуальных проблем.

Активное сотрудничество с другими партиями и общественными объединениями должно стать естественной частью деятельности нашей партии. Роль мессии здесь неуместна – нужно правильно воспринимать конструктивную критику и делать полезные выводы", - резюмировал глава государства.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией. Следом Токаев высказался о Назарбаеве и его заслугах во время управления страной, а также вновь вспомнил январские события в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953530-tokaev-o-deyatelnosti-nur-otan-rol-messii-zdes-neumestna/