Токаев: Попытка госпереворота в Казахстане провалилась

Президент Касым-Жомарт Токаев в мажилисе сообщил, что попытка государственного переворота в Казахстане провалилась, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава государства отметил, что в первые дни января сплоченность общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста. В качестве повода, по его словам, были недовольства населения ценами на автогаз.
В целом в эти дни, по оценке Токаева, против нашей страны была развязана террористическая война.
"Попытка госпереворота провалилась, мы отстояли Алматы и другие центры, в кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная ответственность и правительства", - резюмировал президент РК.
Напомним, накануне глава государства рассказал о замысле террористов, напавших на Казахстан, а также озвучил предварительный экономический ущерб от беспорядков по всей стране.
Подробнее о ситуации в стране читайте здесь>>>
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950456-tokaev-popytka-gosperevorota-v-kazahstane-provalilas/