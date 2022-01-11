Токаев: Попытка госпереворота в Казахстане провалилась

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев в мажилисе сообщил, что попытка государственного переворота в Казахстане провалилась, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что в первые дни января сплоченность общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста. В качестве повода, по его словам, были недовольства населения ценами на автогаз.

В целом в эти дни, по оценке Токаева, против нашей страны была развязана террористическая война.

"Попытка госпереворота провалилась, мы отстояли Алматы и другие центры, в кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная ответственность и правительства", - резюмировал президент РК.

Напомним, накануне глава государства рассказал о замысле террористов, напавших на Казахстан, а также озвучил предварительный экономический ущерб от беспорядков по всей стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950456-tokaev-popytka-gosperevorota-v-kazahstane-provalilas/