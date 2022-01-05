Совещание в Акорде: Токаев дал ряд поручений для стабилизации ситуации в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На совещании Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана поручил:

Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;

Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Напомним, что заседание в Акорде прошло сегодня утром - Токаев заявил, что особая вина за протесты лежит на правительстве и министерстве энергетики.

Также сегодня правительство Казахстана отправили в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949819-soveschanie-v-akorde-tokaev-dal-ryad-porucheniy-dlya-stabilizatsii-situatsii-v-kazahstane/