Совещание в Акорде: Токаев дал ряд поручений для стабилизации ситуации в Казахстане

На совещании Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, сообщает официальный сайт Акорды.
Президент Казахстана поручил:
- Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
- Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
- Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Напомним, что заседание в Акорде прошло сегодня утром - Токаев заявил, что особая вина за протесты лежит на правительстве и министерстве энергетики.
Также сегодня правительство Казахстана отправили в отставку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949819-soveschanie-v-akorde-tokaev-dal-ryad-porucheniy-dlya-stabilizatsii-situatsii-v-kazahstane/