"Межэтнического конфликта не было": Токаев высказался о событиях в Пиджиме

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов, в ходе которого высказался о событиях в Пиджиме, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос сохранения единства и согласия в обществе, высказавшись по поводу недавних событий в поселке Пиджим Алматинской области.

"Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП!

Возмущение наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас.

Здесь никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом.

Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны Администрации Президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать.

Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы", – заявил глава государства.

Напомним, 27 октября в селе Пиджим словесная перепалка учащихся старших классов переросла в массовую драку с участием около 30 подростков. Они разбили стекла в нескольких частных домах и повредили автомашины. Поднятые по тревоге полицейские незамедлительно были направлены в населенный пункт.

С места происшествия 16-летний парень был доставлен в реанимацию. Он получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Также в ходе инцидента пострадал мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1940629-tokaev-vyskazalsya-o-sobytiyah-v-pidzhime/