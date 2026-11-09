Токаев высказался о продвижении "чистого" спорта в Казахстане
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Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с призерами Азиатских игр и Азиатских параигр заявил, что спорт стал частью глобального авторитета государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские спортсмены должны в полной мере использовать этот потенциал.
"Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, таэквондо, настольный теннис и киберспорт.
Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Весной в Астане пройдет 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что проведение подобного рода масштабных, резонансных спортивных мероприятий потребует напряженных усилий профильного министерства и федераций, правительства и Национального олимпийского комитета, которые должны работать как одно целое, ведь речь идет о репутации Казахстана на международной арене.
"Все эти соревнования послужат имиджу, как принято сейчас говорить, репутации нашей страны, а также развитию социальной инфраструктуры, туризма, отечественной школы спорта. В этом году в нашей столице состоится Конгресс Всемирного антидопингового агентства (WADA - World Anti-Doping Agency).
Казахстан прилагает большие усилия для продвижения "чистого", бездопингового спорта, внедрения передовых международных стандартов и практик. Принципы честной конкуренции в спорте в полной мере согласуются с идеей справедливости, которая лежит в основе стратегического курса нашего государства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2454021-tokaev-sport-stal-vazhnoy-chastyu-globalnogo-avtoriteta-i-reputacii-gosudarstv/
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