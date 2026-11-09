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      Выпускающий редактор

      Токаев назвал свой приоритет как президента страны во время встречи с призерами Азиады

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      В рамках выступления президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокие результаты казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх.

      "Это поистине огромное достижение, вызывающее глубокое чувство гордости за Казахстан! Поздравляю вас с выдающимся успехом! Вы достойно представили нашу страну на крупнейших спортивных состязаниях, собравших сильнейших атлетов континента. Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг.

      Для меня каждый успех наших спортсменов - это торжество истинного патриотизма. Все наши соотечественники искренне болели и переживали за вас.

      Награды, принесенные вами в копилку сборной, стали источником вдохновения для всех казахстанцев, особенно для подрастающего поколения, служа примером твердости характера и воли к победе. В этот торжественный момент я как глава государства хочу вновь выразить вам искреннюю благодарность", - обратился Касым-Жомарт Токаев.

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      По словам президента, победы отечественных атлетов полностью отражают дух масштабных преобразований, происходящих сегодня в стране. Он также заявил, что в последние годы национальная экономика демонстрирует уверенный рост, что позволило выйти на качественно новые показатели развития.

      "По данным Международного валютного фонда, объем ВВП Казахстана приблизится по итогам года к 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в нашем регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности недопустимо останавливаться на достигнутом и ограничиваться прошлыми успехами. Нам предстоит приложить максимум усилий для наращивания потенциала государства в нынешнее непростое время", - сообщил Токаев.

      Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на амбициозных планах развития страны.

      "Как вы знаете, я подробно остановился на стоящих перед страной задачах в недавнем Послании народу Казахстана. Так, в следующем году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Важно понимать, что это не просто кратковременная кампания, а поистине "Народная стройка", то есть проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества.

      Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как президента страны безусловным приоритетом", - сказал он.

      Қасым-Жомарт Тоқаев
      Қасым-Жомарт Тоқаев. Фото: Ақорда

      По его словам, в рамках "Народной стройки" во всех регионах будет возведено множество социальных объектов - школ, больниц, поликлиник, реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, центров культуры и искусства, спортивных центров, то есть объектов, которые качественно изменят повседневную жизнь наших граждан.

      "По сути, мы приступаем к реализации беспрецедентной программы "Народная стройка", которая кардинально преобразит облик нашей страны, значительно повысит качество жизни граждан. Масштабное строительство охватит все города и районы, обновит всю гражданскую инфраструктуру.

      Наш общенациональный ответ надвигающейся эпохе со всеми ее трудностями и неопределенностями состоит в следующем: "Строить, еще раз строить!". Суть этой фразы заключается в мобилизации всей нации для созидания, можно сказать, строительства прочного фундамента благополучия будущих поколений", - сказал президент.

      Спортсмены во время встречи с Токаевым
      Спортсмены во время встречи с Токаевым. Фото: Акорда

      Как отметил глава государства, реализация данных задач на общенациональном уровне скажется на развитии всех сфер общественной жизни, в том числе спорта.

      "В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача.

      Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности. В этом и заключается конечная цель идеи справедливого Казахстана", - констатировал Касым-Жомарт Токаев

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