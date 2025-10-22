"А как вы ожидали?": Жумангарину три раза пришлось отвечать на вопрос о возможной отставке

Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса вновь ответил на вопрос о том, не планирует ли подать в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Серику Жумангарину во время брифинга пришлось три раза отвечать на вопрос, не намерен ли он подать в отставку из-за ситуации вокруг налоговой реформы.

Первый раз глава Министерства национальной экономики ушел от прямого ответа, но во второй раз заявил, что решение о том, кто какую ответственность должен нести, принимает президент.

"Мне сегодня несколько раз задавали этот вопрос. А как вы ожидали, что я отвечу? Есть определенные обстоятельства, при которых чиновник подает в отставку.

Есть административная ответственность чиновника и другие виды ответственности, которые законом предусмотрены", - ответил Серик Жумангарин, когда вопрос прозвучал в третий раз.

Также сегодня Серик Жумангарин объяснил свои слова о том, что наступают непростые времена для жителей Казахстана.

А вице-министр финансов заявил, что с начала 2026 года для казахстанского бизнеса начнется жизнь "с чистого листа" - без проверок за предыдущие годы.

