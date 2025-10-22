"А как вы ожидали?": Жумангарину три раза пришлось отвечать на вопрос о возможной отставке
Опубликовано:
Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса вновь ответил на вопрос о том, не планирует ли подать в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.
Серику Жумангарину во время брифинга пришлось три раза отвечать на вопрос, не намерен ли он подать в отставку из-за ситуации вокруг налоговой реформы.
Первый раз глава Министерства национальной экономики ушел от прямого ответа, но во второй раз заявил, что решение о том, кто какую ответственность должен нести, принимает президент.
"Мне сегодня несколько раз задавали этот вопрос. А как вы ожидали, что я отвечу? Есть определенные обстоятельства, при которых чиновник подает в отставку.
Есть административная ответственность чиновника и другие виды ответственности, которые законом предусмотрены", - ответил Серик Жумангарин, когда вопрос прозвучал в третий раз.
Также сегодня Серик Жумангарин объяснил свои слова о том, что наступают непростые времена для жителей Казахстана.
А вице-министр финансов заявил, что с начала 2026 года для казахстанского бизнеса начнется жизнь "с чистого листа" - без проверок за предыдущие годы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2300250-a-kak-vy-ozhidali-zhumangarinu-tri-raza-prishlos-otvechat-na-vopros-o-vozmozhnoy-otstavke/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах