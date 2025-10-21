jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Алёна Бутенко
      Алёна Бутенко
      Журналист
      Виктор Николаев
      Виктор Николаев
      Редактор

      "Ваших каждый год сажают": перепалка депутата и главы ФСМС произошла в мажилисе (видео)

      Опубликовано:

      Люди в костюмах
      Люди. Иллюстративное фото: takasuu / Getty Images

      В мажилисе во время презентации законопроекта по изменениям в сфере здравоохранения депутат в качестве аргумента заявил главе ФСМС, что "ваших сажают каждый год", передает корреспондент NUR.KZ.

      "Частное медицинское страхование - почему у нас в образовании, в пенсионном обеспечении есть огромное количество институтов, направлений, а вы отказываете нашим гражданам для себя и родных обеспечить новые инструменты. Почему нельзя сделать так, чтобы часть денег, которые работодатель перечисляет на здравоохранение, сделать их адресными", - задал вопрос депутат Айдос Сарым.

      На вопрос депутата решил ответить председатель правления ФСМС Айдын Кульсеитов, который заявил, что "лишних денег в природе нет".

      "Мы провели анализ и средний портрет потребителя - это 56% всего, что оплачивает государство и фонд, это льготные категории граждан. В то же время поступления от работодателя и работника - это 80% всех поступлений, кроме ГОБМП.

      Поэтому, когда мы говорим, что это какие-то лишние деньги, которые выплачиваются работодателем за конкретного работника, на самом деле этих лишних денег в природе нет. Потому что каждый год баланс "схлопывается", и они остаются на то, чтобы иметь возможность авансировать в следующем году и т.д. (…) Это идет в один общий котел, который потом используется. В этом и принцип солидарного страхования", - заявил глава фонда.

      Далее у депутата и главы ФСМС состоялся интересный диалог.

      "Вы нас вводите в заблуждение, именно потому что общий котел, поэтому нет ответственности", - заявил депутат Айдос Сарым.

      "Ответственность есть", - ответил глава ФСМС Айдын Кульсеитов.

      "Нет никакой ответственности, ну, почему каждый год ваших сажают, вы мне объясните?" - возмутился депутат.

      "Ну, не только наших сажают, к сожалению", - ответил глава фонда.

      "К сожалению, ваших сажают больше", - добавил депутат.

      После этого глава ФСМС сообщил, что спорить больше не хочет.

      "Я не хотел бы здесь спорить, я хотел бы сказать, что такое страховая медицина в нашем понимании - это люди, которые получают на 100 млрд тенге высокотехнологичных операций, а платят всего 8 млрд тенге взносов", - подытожил Кульсеитов.

      Отметим, ранее в мажилисе раскритиковали проект закона по вопросам здравоохранения, внесенный на рассмотрение Минздравом.

      Добавим, недавно в некоторые законодательные акты РК по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг были внесены изменения и дополнения. Теперь системой будет охвачено больше населения, будет дольше сохранятся статус застрахованности и вырастет доля участия государства.

