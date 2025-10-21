"Депутаты как-нибудь доработают": мажилисмен раскритиковал внесенный Минздравом законопроект

Депутат Асхат Аймагамбетов на заседании мажилиса раскритиковал проект закона по вопросам здравоохранения, внесенный на рассмотрение Минздравом, передает корреспондент NUR.KZ.

Правительственный законопроект направлен на развитие цифровизации и внедрение новых технологий, включая электронное здравоохранение. Также проект предусматривает регулирование медицинского туризма, расширение возможностей трансплантации органов и тканей.

"Развитие цифровизации в области здравоохранения - внедряется автоматизация аптечных, лабораторных, радиологических информационных систем.

Предлагается осуществлять подготовку врачей в интернатуре под наблюдением наставника для получения знаний и практического опыта в области медицины. Это направлено на усиление практической направленности.

Кроме того, в проекте закона содержатся такие поправки, как регулирование вопросов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток", - заявил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, реализация проекта закона также позволит улучшить качество жизни пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, развить медицинскую инфраструктуру, науку и технологии, обеспечит доступность трансплантационных материалов для пациентов, нуждающихся в замене органов или тканей.

Однако его доклад не устроил депутата Асхата Аймагамбетова.

"Проект закона "сырой", в основном отсылочные нормы, очень туманные формулировки. Складывается впечатление, что руководствовались принципом: "Внесем в парламент, а там депутаты как-нибудь доработают", что я считаю не совсем правильным подходом. И качество внесенного проекта закона оставляет желать лучшего. Очень много отсылочных, бланкетных норм", - заявил он.

Напомним, ранее в конце сентября другой депутат мажилиса парламента Казахстана, Ерлан Саиров, раскритиковал цифровизацию министерства здравоохранения, заявив, что "происходит хищение на сотни миллиардов тенге".

Добавим, недавно в некоторые законодательные акты РК по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг были внесены изменения и дополнения. Теперь системой будет охвачено больше населения, будет дольше сохранятся статус застрахованности и вырастет доля участия государства.

