Чиновнику грозит увольнение за поведение и покупку унитаза в долг в Костанайской области

В Костанайской области акиму Сарыкольского района рекомендовали уволить подчиненного - руководителя отдела ЖКХ за нецензурную брань и приобретение товаров в долг, передает "ТоболИнфо".

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ акимата Сарыкольского района Руслана Садвокасова.

Поводом для разбирательства стала жалоба женщины, которую уволили без предварительного уведомления, предоставления возможности ознакомиться с документами и дать объяснения.

Она посчитала, что увольнение произошло с грубым нарушением норм трудового законодательства.

"Кроме того, она сообщила, что руководитель отдела ЖКХ Садвокасов Р.Д. систематически покидает рабочее место в рабочее время и занимается личными делами, распоряжается бюджетными средствами в личных целях, пользуется своим служебным положением для приобретения товаров в магазинах в долг, оскорбляет сотрудников и использует нецензурную лексику в присутствии коллег и других лиц, отказывается выполнять служебные обязанности, игнорируя обращения граждан, заставляет работников выполнять работу, не входящую в их должностные обязанности, нарушает условия труда: сотрудники работают в сырых помещениях, в то время как Садвокасов Р.Д. оборудовал себе новый кабинет", - зачитали фабулу правонарушения на заседании Совета по этике.

Для установления фактов, указанных в обращении, департамент по делам госслужбы провел внеплановую проверку. Многие доводы заявительницы подтвердились.

В ходе служебного расследования установили три случая приобретения руководителем отдела ЖКХ Русланом Садвокасовым товаров в магазинах Сарыкольского района в долг - он покупал унитаз, смесители, краны для служебной квартиры.

Также для проведении субботников в конце июня 2025 года Садвокасов приобрел триммер для покоса травы в долг. При этом, покупая товары, он предоставлял гарантийное письмо госоргана.

Причиной приобретения товаров не через госзакупки Руслан Садвокасов назвал затяжное проведение тендеров. При этом добавил, что все приобретенное им оборудование (триммер, сантехника) предназначено исключительно для нужд государственного органа.

В ходе проверки подтвердились нецензурная брань и оскорбления в адрес декретницы и других сотрудников. Это подтвердили не только сама заявительница, но и другие работники отдела.

Кстати, когда сотрудники попросили создать условия для работы, то руководитель решил отремонтировать прежде всего свой кабинет.

Сам Садвокасов вину не признал, даже на заседание Совета по этике не явился.

"Проявил себя как ответственный и требовательный к себе и подчиненным сотрудник. Вместе с тем зафиксированы многочисленные жалобы со стороны работников на агрессивную манеру его общения, систематическое использование унизительных высказываний в адрес подчиненных, а также создание неблагоприятных условий труда", - такова характеристика акима Сарыкольского района Марата Шымырбекова.

В ходе служебного расследования по обращению заявительницы установили, что Садвокасов не обеспечил работников надлежащими условиями труда и необходимыми средствами для исполнения должностных обязанностей, допустив приоритетное обеспечение собственных интересов за счет сотрудников отдела.

Также руководитель допустил ненадлежащее исполнение должностных обязанностей: нарушение принципов распределения функционала, игнорирование требований должностных инструкций и принятие решений, повлекших за собой неэффективное использование финансов.

О том, что Садвокасов допустил нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств, подтвердил руководитель отдела экономики и финансов акимата Сарыкольского района Толпакова А.В.

В частности, средства, выделенные на строительство водопровода в селе Барвиновка, фактически были оплачены за работы в селе Комсомольское. Оплату строительства медпункта в селе Крыловка произвели подрядчику, не соответствующему прикрепленным документам.

Выслушав все это, члены Совета по этике пришли к выводу рекомендовать акиму Сарыкольского района Марату Шымырбекову наложить на Руслана Садвокасова дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Ранее Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Михайловского сельского округа Костанайской области Марины Джафаровой из-за распоряжения госимуществом. Ее рекомендовали уволить. Аппарат акима незаконно отдал в аренду объект, так еще и из бюджета оплачивал коммунальные расходы арендатора. А саму Марину Джафарову наказали за пьяную езду на служебном авто.

В Павлодарской области акима сельского округа приговорили к штрафу в 10 млн тенге по статье о мошенничестве. По материалам суда, он потребовал от подрядчика 1,5 млн тенге. Наказали за пособничество в мошенничестве и родственника чиновника - уже бывшего майора полиции. Им пожизненно запретили работать на госслужбе.

