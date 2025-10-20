Акима и его родственника осудили в Павлодаре

Акима сельского округа в Павлодарской области приговорили к штрафу в 10 млн тенге по статье о мошенничестве. Наказали и его родственника - уже бывшего майора полиции, передает "Ирбис TV".

По версии следствия, в феврале 2024 года алматинская компания выиграла тендер на ремонт пяти дорог в селе Актогай на сумму более 78 млн тенге. Сделали все в срок, однако в итоге специалисты центра качества дорожных активов выявили нарушения стандартов и предписали исправить.

Тут, по материалам суда, сельский аким и задумал получить выгоду. Как установил суд, чиновник потребовал от подрядчика 1,5 миллиона тенге, чтобы якобы передать их инспектирующим за положительное решение вопроса.

Он привлек к делу в качестве посредника родственника, работавшего на тот момент в полиции. Вместе они смогли получить желаемое, правда, позже пришлось вернуть 500 тысяч, но выгода все же составила миллион тенге. Однако проблем от этого у компании меньше не стало.

Все вскрылось, и дело оказалось в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. Обвинения предъявили сельскому акиму по статье "Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций", а вот его родственника, бывшего полицейского, судили за пособничество в мошенничестве.

Обоих признали виновными и назначили наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от полученного незаконного вознаграждения. Вышло по 10 миллионов тенге. Также им пожизненно запретили работать на госслужбе.

Ранее в Актюбинской области разгорелся скандал - акима Кандыагаша обвинили в нанесении побоев посетительнице. Женщина утверждала, что градоначальник якобы ударил ее и хватал за горло. После случившегося она обратилась к медикам и в полицию. Чиновнику назначили штраф.

А в Павлодарской области аким сельского округа произнес нецензурные слова в адрес 18-летнего жителя села. По словам чиновника, молодой человек, разъезжая на мотоцикле, разбил вывеску, а также распивал спиртное в общественном месте. Районный суд привлек акима к административной ответственности и оштрафовал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.