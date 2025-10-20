Женщину-акима хотят уволить по двум причинам в Костанайской области

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Михайловского сельского округа Костанайской области Марины Джафаровой из-за распоряжения госимуществом. Ее рекомендовали уволить, передает "ТоболИнфо".

Между аппаратом акима Михайловского сельского округа и гражданином на основании протокола собрания местного сообщества №5 от 20 июня 2024 года был заключен договор безвозмездной аренды государственного имущества для оказания косметических услуг, расположенного в селе Михайловка в здании дома культуры.

В ходе аудита установили, что заключенный договор не зарегистрировали на веб-портале Реестра госимущества. Также наниматель не подал заявку в электронной форме на предоставление объекта в имущественный наем.

Таким образом, аппарат акима необоснованно заключил договор безвозмездной аренды без соблюдения процедуры, предусмотренной правилами передачи госимущества в аренду.

Более того, акимат не включал платежи за коммунальные услуги, отчисления на текущий и капитальный ремонт, платежи за обслуживание объекта. Эти платежи оплачиваются нанимателем непосредственно ведомственной охране, эксплуатационным, коммунальным, санитарным службам.

То есть мало того, что акимат отдал в аренду объект незаконно, так еще и из бюджета оплачивал коммунальные расходы арендатора.

Совет по этике посчитал, что это нарушение закона в части оказания предпочтения в осуществлении предпринимательской деятельности.

Стаж государственной службы Марины Джафаровой составляет 7 лет и 8 месяцев, из них 5 лет и 2 месяца - в должности акима Михайловского сельского округа.

Несмотря на это, акиму Мендыкаринского района Габиту Бекбаеву было рекомендовано наложить на Марину Джафарову дисциплинарное взыскание в виде увольнения за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

К такому решению члены совета пришли еще и потому, что это было не единственное нарушение со стороны Марины Джафаровой.

Так, 15 сентября ее задержали за рулем в нетрезвом виде. Она управляла автомобилем Lada, состоящим на балансе акимата Михайловского сельского округа.

Тогда суд признал Джафарову виновной в совершении административного правонарушения. Ее арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортным средством на семь лет.

Как сообщается на официальном сайте акимата Михайловского сельского округа Мендыкаринского района Костанайской области, Марина Джафарова родилась 25 сентября 1981 года в Костанае. Закончила Московскую гуманитарную академию по специальности "экономист"

Она в разводе, воспитывает двух дочерей и сына.

Свой трудовой путь начала в 2012 году в качестве лаборанта ТОО "Восток-1". В 2017 году Марина Джафарова сделала первые шаги в сфере государственного управления, став методистом в аппарате акима Михайловского сельского округа Мендыкаринского района. Через год ее назначили на должность главного специалиста.

С 9 июля 2020 года она возглавляет Михайловский сельский округ в должности акима.

