Токаев наградил спасателей, фельдшеров, волонтеров и огнеборцев за героические поступки

Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" І степени имени Сагадата Нурмагамбетова наградили Азимбаева Шинболата Бериковича, оперативного дежурного Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

Орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы наградили Мергасимова Азимхана Айдархановича, начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района ДЧС Северо-Казахстанской области.

Орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева наградили Кубетаева Руслана Рустемовича, командира отделения специализированной пожарной части № 2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.

Орденом "Құрмет" наградили:

Елеуова Ерлана Муратовича – тракториста Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Министерства экологии и природных ресурсов;

Жұмағалиева Арыстана Әуезұлы – командира отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші»;

Кубенова Адилбека Жумабаевича – директора Западно-Казахстанского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Куаналиева Амангельды Курмашевича – директора Атырауского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Мухамбетжанова Сайлауа Жумагуловича – пожарного добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района» области Ұлытау.

Медалью «Ерлігі үшін» наградили:

Ахмедова Амирана Сулеймановича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;

Ахметжанова Серикбая Барлыбаевича – фельдшера филиала ГУ "Центр медицины катастроф» по городу Астане Министерства по чрезвычайным ситуациям";

Бухала Андрея Анатольевича – пилота-инструктора АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Демежанова Жаната Кадылбековича – командира отделения пожарного поста ТОО «ESK protection», город Алматы;

Жангакова Серика Хожахметовича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;

Жолжаксынова Нуржана Турсынбековича – главного спасателя Оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кубенова Тимура Корганбековича – фельдшера трассового медико-спасательного пункта «Казыгурт» филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Шымкенту Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Максимова Игоря Владимировича – специалиста ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Молдажанова Марата Зайзуллиновича – рабочего лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» Министерства экологии и природных ресурсов;

Павел Евгению Николаевну – руководителя ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ», область Абай;

Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командира отделения пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Сейтжанова Жаныбека Ермековича – командира отделения пожарной части № 23 Отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Скопина Артёма Алексеевича – руководителя ОО «Федерация альпинизма города Алматы».

Медалью "Ерен еңбегі үшін" наградили:

Бекбаулову Ержан Мухатаевну – главного эксперта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Бердашева Замира Амангельдиновича – директора Уральского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші», Западно-Казахстанская область;

Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Мыскина Павла Анатольевича – начальника военизированной аварийно-спасательной службы КГП «Метрополитен города Алматы";

Прошкину Ирину Ивановну – сливщика-наливщика филиала «Заря» РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Силинского Геннадия Юрьевича – заместителя директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Смамбаева Султана Балтаевича – начальника Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала «Многофункциональный центр обслуживания» АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

Сулейменова Аманжола Ауельнуровича – руководителя Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала «Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление» ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Тобагабулова Абдурахмана Бакитжановича – генерального директора ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес», Карагандинская область.

Напомним, сегодня президент выразил признательность спасателям, назвав их "героями мирного времени" и отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны.

Также в своей речи президент обратил внимание на своевременное предупреждение ЧС.

