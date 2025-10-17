Токаев наградил спасателей, фельдшеров, волонтеров и огнеборцев за героические поступки
Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Так, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" І степени имени Сагадата Нурмагамбетова наградили Азимбаева Шинболата Бериковича, оперативного дежурного Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.
Орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы наградили Мергасимова Азимхана Айдархановича, начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района ДЧС Северо-Казахстанской области.
Орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева наградили Кубетаева Руслана Рустемовича, командира отделения специализированной пожарной части № 2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.
Орденом "Құрмет" наградили:
- Елеуова Ерлана Муратовича – тракториста Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Министерства экологии и природных ресурсов;
- Жұмағалиева Арыстана Әуезұлы – командира отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші»;
- Кубенова Адилбека Жумабаевича – директора Западно-Казахстанского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
- Куаналиева Амангельды Курмашевича – директора Атырауского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
- Мухамбетжанова Сайлауа Жумагуловича – пожарного добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района» области Ұлытау.
Медалью «Ерлігі үшін» наградили:
- Ахмедова Амирана Сулеймановича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;
- Ахметжанова Серикбая Барлыбаевича – фельдшера филиала ГУ "Центр медицины катастроф» по городу Астане Министерства по чрезвычайным ситуациям";
- Бухала Андрея Анатольевича – пилота-инструктора АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Демежанова Жаната Кадылбековича – командира отделения пожарного поста ТОО «ESK protection», город Алматы;
- Жангакова Серика Хожахметовича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;
- Жолжаксынова Нуржана Турсынбековича – главного спасателя Оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Кубенова Тимура Корганбековича – фельдшера трассового медико-спасательного пункта «Казыгурт» филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Шымкенту Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Максимова Игоря Владимировича – специалиста ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Молдажанова Марата Зайзуллиновича – рабочего лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» Министерства экологии и природных ресурсов;
- Павел Евгению Николаевну – руководителя ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ», область Абай;
- Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командира отделения пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Сейтжанова Жаныбека Ермековича – командира отделения пожарной части № 23 Отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Скопина Артёма Алексеевича – руководителя ОО «Федерация альпинизма города Алматы».
Медалью "Ерен еңбегі үшін" наградили:
- Бекбаулову Ержан Мухатаевну – главного эксперта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Бердашева Замира Амангельдиновича – директора Уральского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші», Западно-Казахстанская область;
- Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Мыскина Павла Анатольевича – начальника военизированной аварийно-спасательной службы КГП «Метрополитен города Алматы";
- Прошкину Ирину Ивановну – сливщика-наливщика филиала «Заря» РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Силинского Геннадия Юрьевича – заместителя директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
- Смамбаева Султана Балтаевича – начальника Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала «Многофункциональный центр обслуживания» АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
- Сулейменова Аманжола Ауельнуровича – руководителя Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала «Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление» ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Тобагабулова Абдурахмана Бакитжановича – генерального директора ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес», Карагандинская область.
Напомним, сегодня президент выразил признательность спасателям, назвав их "героями мирного времени" и отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны.
Также в своей речи президент обратил внимание на своевременное предупреждение ЧС.
