Токаев назвал спасателей "героями мирного времени" и поздравил с профессиональным праздником

Президент выразил признательность спасателям, назвав их "героями мирного времени" и отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Первая статья нашей Конституции провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан.

Действительно, быть спасателем - это значит быть постоянно готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия.

Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными гражданами, как вы. Ваша добросовестная служба - прекрасный пример для подрастающего поколения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

️Президент напомнил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы.

"В прошлом году во время масштабных наводнений вы спасали людей от стихии, эвакуировали их в безопасные места. Вы решительно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах. Посещая регионы, где произошли чрезвычайные ситуации, я своими глазами видел ваш поистине героический труд. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли общими силами преодолеть все испытания.

В целом, сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тыс. человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим сегодня я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям", - сказал глава государства.

Также в своей речи глава государства обратил внимание на своевременное предупреждение ЧС. Он отметил, что действия спасательных служб в центре и на местах - это единый, четко скоординированный механизм.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подверг критике руководителей спортивных федераций, которые полагаются только на государственное финансирование.

