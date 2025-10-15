Казахстанцы могут предложить свои идеи по изменению политической системы страны
В Казахстане запустили сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы, передает NUR.KZ со ссылкой на государственного советника РК.
Государственный советник Ерлан Карин в Telegram-канале сообщил, что сбор предложений от казахстанцев по совершенствованию парламентской системы запустили по поручению президента.
Внести вклад в модернизацию политической системы страны и предложить свои идеи граждане могут на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov в специальном разделе "Парламентская реформа" .
"Реализация парламентской реформы через открытый диалог государства и общества полностью соответствует принципу президентской концепции "Слышащего государства", - написал Карин.
Напомним, в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат. Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.
А недавно Токаев распорядился создать Рабочую группу по парламентской реформе.
