"Не переходите на личности": Кошанов снова сделал замечание депутату Базарбеку

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в ходе обсуждения проекта закона заявил, что, несмотря на сообщения о преступлениях, полиция не всегда возбуждает уголовные дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Базарек вновь повторил о ситуации в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, где, по его словам, ведется незаконная добыча горных пород.

"Акиматы на местах создают комиссии и материалы передают вам, но вы не возбуждаете уголовные дела. В одном Талгарском районе выявили 9 фактов, но по 4 фактам выдается заключение, что там нет состава преступления. Как это понять?

По Алматы я 12 фактов выявил, но по ним не возбуждено ни одного уголовного дела. Почему то, что вижу я, видит комиссия, не видит полиция? Почему полицейские сидят сложа руки, не раз я повторял – наверное, состарюсь уже скоро.

Нет профилактики. Участковые инспекторы на своих участках не работают. Я много раз говорил о фактах незаконной добыче, материалы направил в Генпрокуратуру, но от вашего ведомства нет никакой реакции. Именно Вы говорили, что со мной свяжутся, но с МВД мне до сих пор никто не позвонил", - завил депутат.

Он считает, что в такой ситуации говорить о профилактике преждевременно.

"Я надеюсь, Вы правильно поймете мои слова и мы сообща примем меры", - добавил мажилисмен.

Однако спикер палаты Ерлан Кошанов сделал ему замечание.

"Критикуйте, но не переходите на личности", - заявил он.

Напомним, похожая ситуация произошла в мажилисе и в апреле. Тогда Кошанов в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса сделал замечание Бакытжану Базарбеку за эмоциональное выступление.

"Давайте в выступлениях сохранять культуру. Это официальное заседание, стены парламента… понимаю, негодование, но культуру нужно сохранять", - заявил председатель мажилиса.

А в декабре прошлого года Кошанов попросил Базарбека "аккуратнее выбирать выражения", когда депутат обвинил Минцифры в действиях, противоречащих политике президента.

