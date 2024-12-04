"Это тяжелое обвинение": Кошанов попросил депутата высказываться "аккуратнее" о Минцифры

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек обвинил Минцифры в действиях, противоречащих политике президента - председатель палаты сделал ему замечание, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я повторюсь еще раз насчет земельных инспекторов. Когда они получают сообщения (в eGov - прим.ред.), именно 141-5 в Земельном кодексе данная статья - вы не выполняете, потому что нет интеграции с порталом eGov? Из-за этого на сегодняшний день земельные инспекторы не могут открыть их на портале. И именно из-за этого через Казпочту наручно они предоставляют. Почему именно вот эти две огромные базы вы не можете интегрировать? Из-за этого страдают земельные инспекторы. Думаю, здесь вы противоречите политике президента – мы предоставляем вам специальное время, где вам необходимо понять, что они электронно должны получать эти сообщения через eGov по тем участкам, которые получали незаконно. Если честно, сейчас я как поручение озвучиваю свое слово - и если вы не выполните, я скажу, что вы против поручения президента", - заявил депутат Бакытжан Базарбек, обращаясь к министерству.

На его слова ответил председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

"Сейчас Бахытжан Базарбек заявил, что министерство против политики президента. Это тяжелое обвинение. Наверное, можно сказать, что поручение президента полностью не исполнено, поэтому, когда говорите, нужно аккуратно выбирать выражения", - заявил Кошанов.

Согласно информации сайта eGog.kz, электронное правительство – это единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи информационных технологий. Этот механизм позволяет сократить очереди в государственные органы и упростить и ускорить получение справок, свидетельств, разрешительных документов и многого другого.

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