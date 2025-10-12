Акима наказали за захламленную реку в Алматинской области

Прокуратура Илийского района Алматинской области выявила нарушения экологического законодательства - наказан аким сельского округа, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как рассказали в ведомстве, после многочисленных жалоб местных жителей прокуратура проверила соблюдение экологического законодательства на территории Ашыбулакского сельского округа.

Жители жаловались на захламление русла реки Теренкара и незаконный выброс твердых бытовых отходов. В итоге их жалобы нашли подтверждение, а нарушения были документально подтверждены.

Как оказалось, нарушено было не только экологическое законодательство, но также и земельное, и санитарное.

"За несоблюдение экологических требований по управлению отходами и охране атмосферного воздуха землевладелец привлечен к административной ответственности.

К административной ответственности привлечен аким Ашыбулакского сельского округа — за отсутствие должного контроля и нарушение правил благоустройства", - сообщили в прокуратуре.

Помимо этого, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать собственника очистить русло реки Теренкара и прилегающий земельный участок от мусора.

Ранее в Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства: сотрудника акимата наказали из-за заявки на 39 млн тенге.

А в Западно-Казахстанской области сельского акима наказали за то, что он перечислил подрядчику более 6,5 млн тенге за незавершенные работы на футбольном поле.

