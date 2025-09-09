Когда и как будет создано новое министерство ИИ, рассказал глава МЦРИАП

Глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о новом министерство ИИ, создание которого накануне анонсировал президент, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадиев отметил, что новое министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе МЦРИАП.

"Функции по инновационной политике будут переданы Министерству науки и высшего образования. Разработан проект указа, находится на согласовании госорганов", - добавил он.

Министр указал также на то, что Цифровой кодекс уже принят в работу мажилисом парламента. Его доработка ведется на базе созданного при мажилисе Центра компетенций.

Накануне в рамках послания народу Казахстана президент анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

Также он предложил создать госфонд цифровых активов.

Еще в послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет. Глава государства поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.