Когда и как будет создано новое министерство ИИ, рассказал глава МЦРИАП
Опубликовано:
Глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о новом министерство ИИ, создание которого накануне анонсировал президент, передает корреспондент NUR.KZ.
Мадиев отметил, что новое министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе МЦРИАП.
"Функции по инновационной политике будут переданы Министерству науки и высшего образования. Разработан проект указа, находится на согласовании госорганов", - добавил он.
Министр указал также на то, что Цифровой кодекс уже принят в работу мажилисом парламента. Его доработка ведется на базе созданного при мажилисе Центра компетенций.
Накануне в рамках послания народу Казахстана президент анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.
Также он предложил создать госфонд цифровых активов.
Еще в послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет. Глава государства поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2284068-kogda-i-kak-budet-sozdano-novoe-ministerstvo-ii-rasskazal-glava-mcriap/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах