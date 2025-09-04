Акима хотят уволить за трактор на личной фазенде в Атырауской области

В Атырауской области прошло заседание совета по этике, на котором рассмотрели несколько дисциплинарных дел. Акима сельского округа Бокейхан рекомендовали уволить, передает "Ак Жайык".

В отношении акима Бокейхана Жусипа Турегалиева совет по этике рекомендовал освобождение от должности.

Проверки выявили многочисленные нарушения. Среди них - незаконные выплаты зарплаты сотруднику, лишенному водительских прав, предоставление служебного жилья тем, кому оно не полагалось, нарушения в сфере госзакупок и строительных работ.

Запчасти для трактора приобретались и списывались с нарушениями, сам трактор использовался на личной фазенде акима.

Дополнительные вопросы вызвал трансформатор стоимостью свыше 16 миллионов тенге, который оказался установлен возле дома Турегалиева.

Ранее, в апреле, аким уже получал предупреждение о несоответствии занимаемой должности, теперь же совет счел необходимым его увольнение.

Аким поселка Доссор Аслан Космагамбетов отделался легче: ему рекомендовали дисциплинарное взыскание в виде выговора. Основанием стало невыполнение обещаний, данных жителям, и действия, нарушающие нормы служебной этики.

Однако параллельно в отношении Аслана Космагамбетова ведется уголовное расследование. Комитет национальной безопасности проверяет информацию о возможном злоупотреблении полномочиями при проведении тендера на озеленение стоимостью 9 миллионов тенге. По словам предпринимателя, участвовавшего в конкурсе, ему предлагалось оставить себе лишь часть суммы, а остальное отдать.

Таким образом, один аким рискует потерять должность, другой пока ограничился выговором. Но в случае с Доссором точку в истории, судя по всему, поставит уже не совет по этике, а правоохранительные органы.

Ранее двум госслужащим в Павлодарской области оплатили нерабочие дни, которые они провели в России. Выплаченную заработную плату они все же вернули в казну. Дисциплинарные дела рассмотрел областной совет по этике, члены которого рекомендовали акимам вынести дисциплинарное наказание чиновникам.

Аким села Бейнеу в Мангистауской области предстал перед судом и был оштрафован за оформление земли под строительство дома на свою мать. Суд установил, что аким не принял меры для устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Кроме того, он не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов.

