Кошанов распорядился провести заседание парламента на следующей неделе в Астане

Как сообщается на официальном сайте мажилиса РК, 28 августа председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, 30 июня депутаты мажилиса и сената парламента Казахстана завершили политический сезон. Председатель мажилиса Ерлан Кошанов в своей речи, в которой подвел итоги работы парламента, поблагодарил депутатов и госорганы за плодотворную совместную работу.

Отметим, ранее 24 июня распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента подписал председатель Ерлан Кошанов.

Добавим, традиционно в конце июня депутаты уходят на каникулы, например, в прошлом году 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

