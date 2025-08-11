"Вводится мораторий": Токаев поручил перевести все цифровые системы на единую нацплатформу

На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент назвал совершенствование регулирования в области ИИ приоритетной задачей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента страны, во всем мире идет активное формирование правовых основ для использования искусственного интеллекта (ИИ).

"Европейский союз, США, Китай, Канада выстраивают собственные модели регулирования, учитывая существующие риски и потенциальные возможности. Казахстану также следует сформировать собственную нормативную базу. В этой связи целесообразно опираться на передовой международный опыт. Национальные приоритеты должны быть в центре внимания.

В целом, принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей. Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу", - сказал глава государства.

Особое внимание в речи было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Президент напомнил членам правительства про свое поручение о пересмотре архитектуры национального цифрового ландшафта на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).

"Недавно мы запустили крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Теперь нужно использовать его на практике. Соответствующая работа только начинается. Очень важно, чтобы вычислительные ресурсы были одинаково доступны всем. Необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера.

Поручаю правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера. Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил перевести всю цифровую экосистему - как государственную, так и квазигосударственную - на единую суверенную платформу.

"Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения.

Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech", - сказал глава государства.

Напомним, также сегодня Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Помимо этого, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая в области искусственного интеллекта.

Также Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

