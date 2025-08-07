"Просто в Астане живете": Бозумбаев обратился к СМИ из-за частых вопросов о ситуации на Талдыколе
На брифинге в правительстве вновь подняли вопрос многострадального озера Малый Талдыколь в Астане, который, несмотря на все запреты, засыпают и застраивают, передает корреспондент NUR.KZ.
Вице-премьер Канат Бозумбаев в ответ заявил, что в стране есть немало водоемов, которые имеют большее значение.
"Я мимо проезжал неоднократно, но, честно говоря, немало других водоемов в стране, которые имеют гораздо большее значение - Каспийское море, Шардара, Балхаш, Капчагайское водохранилище, масса. О некоторых вы и не подозреваете, какие проблемы существуют. Просто в Астане живете, паркетные столичные журналисты многие, и эту тему больше всего освещаете. Не в упрек говорю", - заявил Канат Бозумбаев.
Спикер отметил, что проблемы не только в Талдыколе. Водоем он назвал "зеркалом сегодняшней действительности".
"Нам нужно действовать сохраняя, относясь бережно, в целом, к водным ресурсам, потому что Казахстан - страна, которая больше всех от глобального потепления пострадает, в первую десятку входит. Поэтому все меры наши будут направлены на сохранение озерных систем, в том числе каналов и так далее. Что касается моего отношения к Талдыколю - да, я считаю, что Талдыколь должен быть сохранен", - заявил вице-премьер.
Он отметил, что ранее на брифинге глава Минводы Нуржан Нуржигитов заявил, что ведомство отказалось согласовывать генплан Астаны, где Малый Талдыколь планировалось застроить.
Журналисты же в ответ заявили, что Малый Талдыколь уже застраивали ранее вопреки генплану.
Ранее мы писаличто полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.
А в прошлом году экс-министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках интервью назвала три главные экологические проблемы в Казахстане: по ее словам, это ограниченность водных ресурсов, качество воздуха и "огромное количество несанкционированных свалок".
Кроме того, ранее на состояние другого водоема - Сарыбулака пожаловались жители соседних домов.
