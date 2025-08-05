Стало известно, где похоронят космонавта Талгата Мусабаева

Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун на брифинге в кабмине рассказал, где похоронят космонавта Талгата Мусабаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Дмитрий Мун сообщил, что завтра, 6 августа, состоится церемония прощания с народным героем, летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым.

"Церемония пройдет в Алматы в 09:00 по адресу улица Зенкова, 24 - Дом армии. На данный момент министр находится в командировке, он планирует вернуться к тому моменту, чтобы быть на этом прощальном мероприятии", - добавил он.

Напомним, вчера стало известно о смерти Талгата Мусабаева, ему было 74 года. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта.

Согласно информации ИПС "Параграф", Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области.

Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности "Техническая эксплуатация авиационного радиооборудований", Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

Являлся доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук, академиков Международной академии астронавтики.

В разные годы работал инженером радиооборудования авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, заместителем командира летного отряда, пилотом, космонавтом-исследователем, бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле "Союз ТМ-19" на орбитальный комплекс "Мир".

В 2007 году возглавлял аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Казахстана.

С 2007 по 2014 год - председатель Национального космического агентства Республики Казахстан.

2014-2016 год - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 2017 по 2023 год был депутатом сената парламента Казахстана, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Имеет множество государственных наград и званий, в том числе "Халық Қаһарманы" (Народный Герой Республики Казахстан), герой Российской Федерации.

Награжден также орденом Дружбы Народов, австрийским орденом "Серебряный орел", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, орденом "Отан", орденом "Петра Великого I степени", медалью НАСА "За космический полет".

Имел звание подполковника.

У Талгата Мусабаева осталось четверо детей.

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