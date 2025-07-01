Наличие казахстанской нефти на борту взорвавшегося у Ливии танкера опровергли в Минэнерго
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Накануне сообщалось о взрыве танкера Vilamoura у берегов Ливии - позже в ряде СМИ появилась информация, что на борту якобы находилась нефть из Казахстана. В пресс-службе Минэнерго опровергли эти данные, пишет NUR.KZ.
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о взрыве на танкере у берегов Ливии, который, по некоторым данным, мог перевозить казахстанскую нефть, сообщаем следующее. Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности", - заявили в министерстве.
Накануне о взрыве сообщило издание Bloomberg. Отмечалось, что с апреля судно Vilamoura дважды заходило на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахстанскую нефть. Сначала судно было в российском порту Усть-Луга, а после, в мае, в терминал КТК.
Известно, что судно перевозило 1 млн баррелей нефти. В результате взрыва произошел забор воды, и машинное отделение судна было затоплено. Судно отбуксировали к берегам Греции после произошедшего.
Также издание сообщало, что за последние месяцы произошла целая серия загадочных взрывов на нефтяных танкерах, которые ранее заходили в российские порты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2261157-nalichie-kazahstanskoy-nefti-na-bortu-vzorvavshegosya-u-livii-tankera-oprovergli-v-minenergo/
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