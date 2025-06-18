"Мы примем аналогичные меры": МВД Казахстана об ужесточении правил въезда в Россию

В кулуарах мажилиса глава МВД РК прокомментировал новый порядок контроля для иностранцев, в том числе и казахстанцев, въезжающих по безвизовому режиму в Россию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили главу казахстанского МВД Ержана Саденова, есть ли у нас подобные меры с QR-кодом для въезда иностранцев в Казахстан, как вводит Россия.

"Для безопасного пребывания иностранцев у нас созданы все условия, есть приложения – они действуют. Я понял, вы про RuID говорите? (мобильное приложение для регистрации и получения QR-кода для въезжающих в Россию – прим. ред.) Мы аналогичные меры примем", - сообщил Саденов.

Отметим, в ноябре прошлого года в России анонсировали эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, который затронет и жителей Казахстана.

Напомним, что с 30 июня иностранцев обяжут заполнять заявления за 3 дня до въезда в Россию.

Кроме того в МИД ответили, будет ли Казахстан вводить зеркальные меры в отношении въезжающих из России.

Новые требования при въезде в Россию

Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, эксперимент поделен на два этапа. На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны были сдавать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

"В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку).

Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении.