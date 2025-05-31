"Не жить прошлым": Токаев обратился к молодежи Казахстана

Глава государства выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода. В своем выступлении он обратился к молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В сегодняшней встрече принимает участие и молодежь. Хочу вам сказать: нужно хорошо знать нашу историю, но это не значит, что надо жить только прошлым. Наша молодежь должна уверенно смотреть в будущее и твердым шагом идти вперед", - обратился президент.

Токаев отметил, что мы живем в очень непростое время.

"Возникают ранее не виданные тенденции и явления. Не до конца изучено влияние искусственного интеллекта на общественное развитие. Человечеству еще предстоит столкнуться с множеством вызовов. Поэтому наша молодежь в первую очередь должна быть в полной мере готова встретить это неопределенное будущее. Для этого подрастающему поколению необходимо быть прогрессивным, целеустремленным, прилежным и ответственным. Согласно заветам Абая, молодежь должна учиться и постигать науки. Важно осознавать ценность суверенитета и всегда быть готовыми отстаивать Независимость страны. Тогда наше государство будет сильным, а будущее – светлым. Я верю в созидательную силу нашей патриотичной молодежи. Желаю вам успехов на вашем жизненном пути! Мира и благополучия нашей Родине!" - заключил президент.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР"

Он отметил, что сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию - самую образованную и прогрессивную часть нашего общества.

Еще президент заявил, что устранять "белые пятна" истории - наш священный долг.