Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

Отметим, на официальном сайте Конституционного суда РК говорится, что 31 мая - День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана - массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.

С обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".