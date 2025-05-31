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Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

Отметим, на официальном сайте Конституционного суда РК говорится, что 31 мая - День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана - массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.

С обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250891-tokaev-pochtil-pamyat-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda/