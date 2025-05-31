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"Наша нация лишилась лучших представителей: Токаев высказался о политических репрессиях

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ежегодно 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода, склоняем головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы. В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуждены искать пристанище на чужбине", - заявил президент.

Он также отметил, что сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию - самую образованную и прогрессивную часть нашего общества.

"Тысячи людей были объявлены «врагами народа», подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие", - добавил Токаев.

Глава государства отметил, что на территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ.

"АЛЖИР" - одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около 8 тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров. Сегодня здесь присутствуют потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа", - сказал Токаев

Глава государства также подчеркнул, что политические репрессии выпали на долю не только казахского народа.

"В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться.Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого", - добавил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250897-nasha-naciya-lishilas-luchshih-predstaviteley-tokaev-vyskazalsya-o-politicheskih-repressiyah/