90% противоправного контента по запросу Минкульта удалил Facebook

В Астане прошла встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с директором по государственной политике в Мeta Саримом Али Азизом, передает NUR.KZ со ссылкой на МКИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве Казахстана.

Отмечается, что начала 2025 года мониторингом министерства было выявлено 7 689 фактов нарушений законодательства страны, в том числе в Facebook – 3 027, в Instagram – 4 662.

"В то же время нельзя не отметить, что Meta, идя навстречу представителям министерства, удалила из социальной сети Facebook 90%, а из Instagram 51% противоправного контента", –говорится в сообщении ведомства.

Особую обеспокоенность Аида Балаева выразила активным ростом мошеннической рекламы на онлайн-платформах.

"Существует сложность в определении источника такого рода тизерной рекламы, так как данные публикации не имеют конкретной ссылки на него, в связи с чем своевременное реагирование на них подчас становится практически невозможным", - отметила министр.

Также сообщается, что стороны отдельно обсудили WhatsApp, который также стал популярным инструментом распространения мошеннической и фейковой информации.

Балаева попросила представителей Meta предложить техническое решение указанных проблем и усилить модерацию контента на своих платформах.

По итогам беседы стороны договорились о создании специальной рабочей группы, которая займется решением обозначенных вопросов. Министерство культуры и информации совместно с Meta приложат необходимые усилия для обеспечения безопасности информационной сферы Казахстана.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Недавно мы писали, что свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности заблокировали на популярных в Казахстане сайтах объявлений. Заблокированные аккаунты в большей степени связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа.

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