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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Темирхана Медетбека

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, Народного писателя Казахстана Темирхана Медетбека, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Құрмет" и "Парасат", общественного деятеля Темирхана Медетбека.

"Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорилось в телеграмме.

Ранее министерство культуры и информации Казахстана сообщило о кончине поэта Темирхана Медетбека - лауреату Государственной премии было 80 лет.

В министерстве подчеркнули, что поэт внес неоценимый вклад в развитие литературы за годы независимости, а также в области критики и публицистики.

"Его поэзия возвышала дух страны и мужества и глубоко укоренилась в сознании поколений с его амбициозными мыслями о чести и чести, стране и земле", - отметили в МКИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2243553-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-pisatelya-temirhana-medetbeka/