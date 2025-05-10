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Умер поэт Темирхан Медетбек

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Темирхан Медетбек
Темирхан Медетбек. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министерство культуры и информации Казахстана сообщило о кончине поэта Темирхана Медетбека - лауреату Государственной премии было 80 лет, передает NUR.KZ.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Темирхана Медетбека, выдающегося казахского поэта, лауреата Государственной премии, народного писателя Казахстана, обладателя орденов "Құрмет" и "Парасат", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что поэт внес неоценимый вклад в развитие литературы за годы независимости, а также в области критики и публицистики.

"Его поэзия возвышала дух страны и мужества и глубоко укоренилась в сознании поколений с его амбициозными мыслями о чести и чести, стране и земле", - отметили в МКИ.

По информации портала "Әдебиет", Темирхан Медетбек родился 6 марта 1945 года.

Учился на филологическом факультете Института имени Абая в Алматы, работал редактором на республиканском телевидении.

Он занимал должность собственного корреспондента республиканской газеты "Егемен Қазақстан" по Мангистауской области, а затем председателя Мангистауского областного комитета по радио и телевидению.

В 1996 году Медетбек Темирхан был избран вторым секретарем правления Союза писателей Казахстана.

Его стихи переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский и татарский языки. Также поэт сам занимался переводами произведений Пушкина, Лермонтова, Набокова и других писателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243526-umer-poet-temirhan-medetbek/