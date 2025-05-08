В МИД Казахстана прокомментировали слухи о продаже аэропорта вьетнамской компании

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах сената прокомментировал приход вьетнамской компании на рынок Казахстана, передает NUR.KZ.

Ранее появилась информация о том, что вьетнамская компания планирует выкупить один из аэропортов страны, чтобы было где размещать свои самолеты. В этой связи журналисты поинтересовались, насколько это возможно.

"На самом деле переговоры ведутся с вьетнамской стороной, но речь идет о том, что вьетнамская сторона управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить работу аэропорта, но это не выкуп - мы не продаем стратегические объекты", - сказал Алибек Бакаев.

По его словам, аэропорт, который могут передать в доверительное управление, находится в Кызылординской области.

Напомним, на днях в кулуарах Акорды министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране.

"Вьетнамская компания Sovico Group купила у нас компанию Qazaq Air. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался - он рассматривает покупку аэропорта или взять в управление. Компания очень большая, бурно развивается, у нее очень хорошие контракты с международными авиакомпаниями.

Есть большой контракт с компанией Boeing и, насколько я понимаю, он собирается часть бортов и здесь в Казахстане развивать", - сообщил Серик Жумангарин.