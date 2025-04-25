Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ничего себе, еще и работает": депутат пошутила над Минцифры (видео)

Опубликовано:

Екатерина Смышляева
Екатерина Смышляева. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

На заседании мажилиса, где обсуждался проекта закона "Об искусственном интеллекте", депутат Екатерина Смышляева пошутила на тему работы с Минцифры, передает корреспондент NUR.KZ.

Презентуя проект закона, депутат попросила перелистнуть слайд на экране, а затем вспомнила, что у нее для этого есть пульт.

"Следующий слайд. А, мне же можно самой листать. Все. О ничего себе, еще и работает", - прокомментировала Екатерина Смышляева.

Присутствующие в зале засмеялись.

"Нет, ну, всегда же, когда Zoom с министерством цифрового развития, обязательно связь прервется. Это же классика. Это я шучу", - добавила депутат.

Напомним, в декабре прошлого года во время выступления главы Минцифры Жаслана Мадиева премьер Олжас Бектенов пошутил на тему искусственного интеллекта.

Тогда Жаслан Мадиев показал конспект искусственного интеллекта, который делался в ходе выступлений министров.

"Он записывал? Ну, тогда мы можем все остаться без работы: протокол он сам готовит, поручения сам раздает… мы что будем делать?" - пошутил в ответ премьер-министр Олжас Бектенов.

В тот же день Олжас Бектенов снова шутил во время выступления Жаслана Мадиева. Премьер Казахстана в шутку предсказал Мадиеву "тяжелый разговор с женой".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2239404-nichego-sebe-eshche-i-rabotaet-deputat-poshutila-nad-mincifry/