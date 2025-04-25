"Ничего себе, еще и работает": депутат пошутила над Минцифры (видео)

На заседании мажилиса, где обсуждался проекта закона "Об искусственном интеллекте", депутат Екатерина Смышляева пошутила на тему работы с Минцифры, передает корреспондент NUR.KZ.

Презентуя проект закона, депутат попросила перелистнуть слайд на экране, а затем вспомнила, что у нее для этого есть пульт.

"Следующий слайд. А, мне же можно самой листать. Все. О ничего себе, еще и работает", - прокомментировала Екатерина Смышляева.

Присутствующие в зале засмеялись.

"Нет, ну, всегда же, когда Zoom с министерством цифрового развития, обязательно связь прервется. Это же классика. Это я шучу", - добавила депутат.

Напомним, в декабре прошлого года во время выступления главы Минцифры Жаслана Мадиева премьер Олжас Бектенов пошутил на тему искусственного интеллекта.

Тогда Жаслан Мадиев показал конспект искусственного интеллекта, который делался в ходе выступлений министров.

"Он записывал? Ну, тогда мы можем все остаться без работы: протокол он сам готовит, поручения сам раздает… мы что будем делать?" - пошутил в ответ премьер-министр Олжас Бектенов.

В тот же день Олжас Бектенов снова шутил во время выступления Жаслана Мадиева. Премьер Казахстана в шутку предсказал Мадиеву "тяжелый разговор с женой".