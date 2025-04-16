Кошанов доложил Токаеву о результатах первого чтения нового Налогового кодекса

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Сейчас на рассмотрении депутатов находятся 76 законопроектов.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущих итогах деятельности палаты. По законодательной работе с начала сессии принято и направлено в сенат 62 закона, подписано президентом - 55.

"Среди них: Водный кодекс, законы о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг, по вопросам определения страны происхождения товаров, о здравоохранении и игорном бизнесе", - сказано в сообщении.

Сейчас на рассмотрении депутатов находятся 76 законопроектов, ведется работа над Налоговым, Строительным кодексами, законопроектами по вопросам ОСМС, развитию наукоемких территорий, оптимизации уголовно-процессуального законодательства, об искусственном интеллекте

"Председатель мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.

Также он рассказал о проведенных пленарных заседаниях по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ президента", - сообщили в Акорде.

Кроме того, президенту была представлена информация о реализации инициатив партии Amanat. Помимо этого, Ерлан Кошанов доложил о том, что делегация Мажилиса приняла участие в 150-й Ассамблее межпарламентского союза в Ташкенте, а также вела активное взаимодействие по линии парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.

До этого президент Касым-Жомарт Токаев встречался председателем мажилиса Ерланом Кошановым в декабре 2024 года. Тогда он рассказал, что депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест.

Напомним, также сегодня Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация на мировых рынках.