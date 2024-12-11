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Токаев принял спикера мажилиса Ерлана Кошанова

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Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов
Токаев и Кошанов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем мажилиса Ерланом Кошановым. Последний доложил ему об итогах деятельности палаты, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности палаты по законодательному обеспечению курса реформ президента. Спикер мажилиса сообщил, что с начала сессии принят и направлен в сенат 31 закон, подписано главой государства – 15. Среди них Бюджетный кодекс, законы по вопросам биржевой торговли, ужесточению наказания за наркопреступления, внедрению Единой добровольной накопительной системы "Келешек", модернизации судов, совершенствованию административного законодательства и другие.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находится 71 законопроект. Ведется работа над Налоговым, Водным, Строительным, Цифровым кодексами, законопроектами по защите прав потребителей, вопросам долевого участия в жилищном строительстве, развитию финансового рынка, военно-патриотическому воспитанию, почте.

Во исполнение поручения президента, данного на заседании Национального курултая в Атырау, депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест.  

В рамках парламентского контроля бюджетных расходов депутаты заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства.

По словам спикера, мажилис уделяет особое значение открытости законотворческой работы, привлечению общественности и экспертного сообщества. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты.

Мажилисмены от всех партийных фракций и депутаты-одномандатники регулярно встречаются со своими избирателями, проводят приемы граждан и выезжают в регионы.

Председатель мажилиса проинформировал об итогах работы по линии парламентской дипломатии.

Ерлан Кошанов также рассказал о проектах партии AMANAT - "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", а также "Қарызсыз қоғам", реализуемого во исполнение поручения главы государства по повышению финансовой грамотности населения.

Сегодня президент посетил Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Главе государства представили отечественные разработки, доложили о работе TikTok в Казахстане и многое другое.

Перед этим Токаев побывал в Актюбинской области с визитом.

В понедельник пресс-служба Акорды сообщила, что глава государства встретился с главой Национального олимпийского комитета Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2199200-tokaev-prinyal-spikera-mazhilisa-erlana-koshanova/

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