Чиновник незаконно начислил себе премию на сумму свыше 760 тысяч тенге в ЗКО
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Глава одного из отделов районного акимата в ЗКО вернул в бюджет незаконно полученную премию в размере 766 тысяч тенге, которую ранее себе же и незаконно начислил, передает "Мой город".
По данным регионального издания, сегодня в Западной-Казахстанской области состоялось заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района Манарбека Адиева.
Сообщается, что еще в 2024 году он уже совершал дисциплинарный проступок, за что получил взыскание в виде "полного несоответствия занимаемой должности". И при таких обстоятельствах, как пишет издание, чиновник не имел право получать премии.
Однако, по словам прокурора Жандоса Куанышбекова, 9 декабря 2024 года Манарбек Адиев ко Дню Независимости и к Новому году незаконно начислил себе премию в размере 766 тысяч тенге.
"Госслужащий должен неукоснительно соблюдать и уважать законы Республики Казахстан. По закону "О государственной службе" проступком дискредитирующим государственную службу является использование служебных полномочий для удовлетворения своих материальных потребностей", - зачитал Жандос Куанышбеков.
Во время служебного расследования данный факт подтвердился.
Представший перед Советом по этике чиновник не стал отрицать свой проступок и заявил, что якобы забыл о существовании ранее полученного взыскания.
Адиев также сообщил, что полностью вернул в бюджет полученную премию.
В итоге членами совета были озвучены рекомендации по привлечению Манарбека Адиева к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с занимаемой должности. Предложение, как пишет издание, будет направлено акиму Жанибекского района области для принятия окончательного решения.
Ранее сообщалось, что в Успенском районе Павлодарской области по результатам проверки прокуратуры чиновника намерены наказать за подписание актов выполненных работ до их фактического завершения.
Другого чиновника - акима Калкаманского сельского округа - задержали выпившим за рулем служебной машины в Аксу Павлодарской области. Тилеугали Кендебай ездил по городу ранним утром в выходной день.
Еще один чиновник в СКО в позднее время суток приехал к друзьям и постучал не в ту дверь. Вышла хозяйка квартиры, которая вызвала сотрудников полиции. Они составили протокол.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228210-chinovnik-v-zko-nezakonno-nachislil-sebe-premiyu-na-summu-svyshe-760-tysyach-tenge/