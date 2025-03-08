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Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 марта

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта - поздравление опубликовала пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем:

"Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности!

Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю.

Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения.

Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность.

Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.

Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - заявил президент.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил казахстанских женщин с 8 марта.

Кроме того, президент в преддверии 8 марта наградил ряд казахстанцев государственными наградами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226519-tokaev-pozdravil-zhenshchin-kazahstana-s-8-marta/