Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 марта
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта - поздравление опубликовала пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем:
"Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности!
Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю.
Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения.
Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность.
Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.
Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - заявил президент.
Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил казахстанских женщин с 8 марта.
Кроме того, президент в преддверии 8 марта наградил ряд казахстанцев государственными наградами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226519-tokaev-pozdravil-zhenshchin-kazahstana-s-8-marta/