"Источник благоденствия": Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в торжественном мероприятии и поздравил казахстанских женщин с 8 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем! Безусловно, 8 марта - это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества.

Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, "женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир".

Женщина - хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка", - отметил в своей поздравительной речи президент Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря женщинам, как отмечает глава государства, существование обретает глубокий смысл.

"В этот торжественный день все мужчины спешат поздравить вас, и я, как глава государства, хотел бы высказать вам самые теплые пожелания", - добавил Токаев.

Торжественное мероприятие к 8 марта в Акорде. Фото: Акорда

Президент напомнил об исключительной роли женщин в истории нашей страны.

"Отрадно, что многие наши соотечественницы могут служить подлинными образцами героизма и патриотизма. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись истории страны. Имена славных правительниц Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, героических дочерей Великой степи Алии, Маншук и Хиуаз навсегда останутся в памяти народа.

В наших женщинах гармонично сочетаются ум и красота, мудрость и проницательность. Даже в самые сложные времена женщины неустанно трудятся во имя процветания Родины. Безусловно, от того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее всего народа.

Воспитывая новое поколение казахстанцев, обладающих развитым интеллектом и ясным сознанием, вы способствуете прогрессу нашей страны. За многими достижениями Казахстана стоит усердный труд наших замечательных девушек и женщин", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент в своей поздравительной речи также отметил, что женщинам отведена особая миссия в воспитании подрастающего поколения, продвижении семейных ценностей.

"Вы добросовестно трудитесь на всех участках, своей упорной и эффективной работой укрепляете потенциал и авторитет нашего государства.

Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка - залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин", - считает Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что государство оказывает женщинам всестороннюю поддержку и защиту.

"Государство уделяет особое внимание защите и всесторонней поддержке женщин. В этом направлении ведется большая работа. По моему поручению были предприняты важные шаги, направленные на укрепление института семьи. По всей стране открываются центры поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации.

Сформировалась национальная модель поддержки многодетных матерей. Благодаря этим мерам с каждым годом растет число многодетных семей", - отметил Токаев.

Глава государства высоко оценил и плодотворный труд наших соотечественниц в разных отраслях.

"Более половины государственных служащих, свыше 70 процентов работников образования и здравоохранения - женщины. Многие наши соотечественницы добросовестно служат Родине в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, армейских и правоохранительных структурах.

Все больше женщин занимают ответственные посты. И среди вас есть немало успешных руководителей. Представительницы прекрасной половины нашего общества добиваются успеха и в бизнесе.

Созидательная энергия и целеустремленность помогают вам претворять в жизнь самые смелые идеи. Вы проявляете твердую гражданскую позицию и неравнодушие в общественной деятельности. Реализуете важные инициативы и нужные народу социальные проекты. К любому делу вы подходите ответственно, всегда работаете на положительный результат", - добавил президент.

Награждение. Фото: Акорда

Награждение женщин. Фото: Акорда

Как сообщает Акорда, на торжественной церемонии впервые были присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель Казахстана" и "Заслуженный деятель промышленности Казахстана".

"Наши спортсменки достойно представляют Казахстан на международной арене. Мы гордимся женщинами, прославившимися самоотверженным трудом и преданностью делу. За годы Независимости восемь женщин, добившихся высочайших результатов в своей деятельности, были удостоены звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

В рамках Года рабочих профессий проводится масштабная работа по повышению статуса людей труда. В систему государственных наград было включено 9 новых почетных званий. Сегодня мы впервые вручаем две такие награды. Звание "Заслуженный строитель Казахстана" присвоено ветерану труда Ольге Шелудько.

Передовик производства Майра Ерманова стала "Заслуженным деятелем промышленности Казахстана". Истинные труженики достойны всеобщего уважения и почета. Во имя достижения этой цели и был объявлен Год рабочих профессий", - резюмировал свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Общее фото награжденных женщин. Фото: Акорда

Добавим, что завтра, 8 марта, в Казахстане отмечают Международный женский день. Праздничный день в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.

На днях сообщалось, что в Казахстане 39% руководящих должностей на госслужбе занимают женщины - три министра, восемь вице-министров и еще трое - руководители аппарата.

Напомним, в феврале прошлого года, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, Токаев высказался о работе женщин в структуре государственного аппарата.

"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже - 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно.

Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых - женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", - отметил тогда президент.

Ранее мы также писали, сколько женщин проживает в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины. Причем больше всего женщин проживает в Алматы - 1 196 450 человек, на втором месте находится Туркестанская область - 1 049 866 человек, замыкает тройку Алматинская область - 766 092 женщин.

Также ранее в Бюро Нацстатистики посчитали, в каких сферах и сколько женщин трудятся в Казахстане, сколько из них работают в найме, а какое количество – самозанятые.

Летом прошлого года сообщалось, что в Казахстане разработали план действий правительства по продвижению равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы.