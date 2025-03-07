Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев наградил ряд казахстанцев госнаградами перед 8 марта

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии 8 марта наградил ряд казахстанцев государственными наградами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом президента Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд граждан отмечен государственными наградами.

В числе награжденных:

  • 4 ветерана труда;
  • 19 рабочих и сотрудников предприятий;
  • 14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки;
  • 6 руководителей предприятий;
  • 3 представителя общественных объединений;
  • 7 государственных служащих;
  • 6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.

"За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:

орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы

  • Абуеву Анаргуль Аманжоловну – начальника департамента министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну – старшего инспектора Службы государственной охраны;
  • Ахметову Айман Рахмеджановну – старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
  • Канкину Куралай Темирболатовну – старшего помощника Генерального прокурора;
  • Мусатаеву Балжан Толеужановну – командира взвода войсковой части 44013 министерства обороны;

орденом "Парасат"

  • Абильдину Каракат Тулкубаевну – генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
  • Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы – депутата сената парламента;
  • Құспан Айгүл Сайфоллақызы – депутата мажилиса парламента;
  • Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну – певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;

орденом "Құрмет"

  • Абдраимову Тлеукуль Шаимовну – инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
  • Абенову Кульпаш   Кайроллаевну – привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
  • Абиеву Раису Леонидовну – руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
  • Агибаеву Раису Мухамедиевну – председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
  • Азимкулову Адилет Срадиновну – ветерана труда, Туркестанская область;
  • Айтбаеву Шолпан Сашкеновну – ветерана труда, город Астана;
  • Гияги Розу Римовну – диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК "Қазақстан темір жолы" – "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
  • Егизбаеву Сауле Абуталиповну – учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
  • Елеуову Каракоз Тимирбековну – ветерана труда, город Алматы;
  • Земляную Людмилу Дмитриевну – директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
  • Канапину Гульнару Бекежановну – аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
  • Капенову Гульмиру Амангельдиевну – руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
  • Караеву Бибигул Атшыбаевну – учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области;
  • Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну – генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
  • Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну – директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
  • Одинцову Маргариту Владимировну – судью Верховного Суда;
  • Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну – вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
  • Умбеталину Марал Абдрашовну – врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
  • Хамитову Алмагуль Мажитовну – директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
  • Хорошаш Галию Насибулловну – врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";

орденом «Еңбек Даңқы» III степени

  • Камбарову Баянкул Кожабергеновну – электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева» – филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
  • Мадимарову Анар Серикбаевну – шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
  • Нургалиеву Зинакул Абеновну – шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
  • Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну – машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық-7", город Атырау;
  • Сарсенову Ботагоз Габитовну – дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" – "Павлодарское отделение магистральной сети";

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Абельдинову Надежду Николаевну – офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
  • Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну – старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
  • Бакирову Карлыгаш Тастанбековну – врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
  • Жамалиеву Алиму Аманжоловну – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
  • Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну – дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
  • Игбаеву Меруерт Асылхановну – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
  • Кожамсеитову Макпал Камашовну – водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
  • Молдыбаеву Гульшарат Токановну – оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
  • Русинову Ольгу Владимировну – начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
  • Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну – инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
  • Сарымсакову Айну Аблаевну – председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
  • Табергенову Айгуль Олжабаевну – руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана; 
  • Турсинканбетову Еркежан Саятовну – заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
  • Шек Наталью Анатольевну – главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана; 

медалью "Шапағат"

  • Алимбаеву Динару Тулегеновну – старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
  • Ауренову Мадину Даулеткановну – председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
  • Васину Светлану Станиславовну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана; 
  • Жакупову Жанару Бексултановну – руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
  • Михееву Елену Валериевну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
  • Орынбаеву Алтынай Романқызы – руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
  • Уаисову Гульмарию Кажагалиевну – ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

  • Ахановой Бакытжан Омаргалиевне – директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

  • Укыбасовой Талшын Мухадесовне – старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"

  • Шелудько Ольге Николаевне – эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"

  • Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган", - говорится в указе.

Ранее мы писали, что 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.

А Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226237-tokaev-nagradil-ryad-kazahstancev-gosnagradami/