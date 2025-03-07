Токаев наградил ряд казахстанцев госнаградами перед 8 марта
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии 8 марта наградил ряд казахстанцев государственными наградами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Указом президента Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд граждан отмечен государственными наградами.
В числе награжденных:
- 4 ветерана труда;
- 19 рабочих и сотрудников предприятий;
- 14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки;
- 6 руководителей предприятий;
- 3 представителя общественных объединений;
- 7 государственных служащих;
- 6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.
"За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
- Абуеву Анаргуль Аманжоловну – начальника департамента министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну – старшего инспектора Службы государственной охраны;
- Ахметову Айман Рахмеджановну – старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
- Канкину Куралай Темирболатовну – старшего помощника Генерального прокурора;
- Мусатаеву Балжан Толеужановну – командира взвода войсковой части 44013 министерства обороны;
орденом "Парасат"
- Абильдину Каракат Тулкубаевну – генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
- Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы – депутата сената парламента;
- Құспан Айгүл Сайфоллақызы – депутата мажилиса парламента;
- Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну – певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
орденом "Құрмет"
- Абдраимову Тлеукуль Шаимовну – инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
- Абенову Кульпаш Кайроллаевну – привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
- Абиеву Раису Леонидовну – руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
- Агибаеву Раису Мухамедиевну – председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
- Азимкулову Адилет Срадиновну – ветерана труда, Туркестанская область;
- Айтбаеву Шолпан Сашкеновну – ветерана труда, город Астана;
- Гияги Розу Римовну – диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК "Қазақстан темір жолы" – "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
- Егизбаеву Сауле Абуталиповну – учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
- Елеуову Каракоз Тимирбековну – ветерана труда, город Алматы;
- Земляную Людмилу Дмитриевну – директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
- Канапину Гульнару Бекежановну – аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
- Капенову Гульмиру Амангельдиевну – руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
- Караеву Бибигул Атшыбаевну – учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области;
- Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну – генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
- Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну – директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
- Одинцову Маргариту Владимировну – судью Верховного Суда;
- Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну – вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
- Умбеталину Марал Абдрашовну – врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
- Хамитову Алмагуль Мажитовну – директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
- Хорошаш Галию Насибулловну – врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";
орденом «Еңбек Даңқы» III степени
- Камбарову Баянкул Кожабергеновну – электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева» – филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
- Мадимарову Анар Серикбаевну – шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
- Нургалиеву Зинакул Абеновну – шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
- Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну – машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық-7", город Атырау;
- Сарсенову Ботагоз Габитовну – дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" – "Павлодарское отделение магистральной сети";
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Абельдинову Надежду Николаевну – офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
- Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну – старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
- Бакирову Карлыгаш Тастанбековну – врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
- Жамалиеву Алиму Аманжоловну – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
- Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну – дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
- Игбаеву Меруерт Асылхановну – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
- Кожамсеитову Макпал Камашовну – водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
- Молдыбаеву Гульшарат Токановну – оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
- Русинову Ольгу Владимировну – начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
- Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну – инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
- Сарымсакову Айну Аблаевну – председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
- Табергенову Айгуль Олжабаевну – руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;
- Турсинканбетову Еркежан Саятовну – заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
- Шек Наталью Анатольевну – главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
медалью "Шапағат"
- Алимбаеву Динару Тулегеновну – старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
- Ауренову Мадину Даулеткановну – председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
- Васину Светлану Станиславовну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
- Жакупову Жанару Бексултановну – руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
- Михееву Елену Валериевну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
- Орынбаеву Алтынай Романқызы – руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
- Уаисову Гульмарию Кажагалиевну – ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
- Ахановой Бакытжан Омаргалиевне – директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
- Укыбасовой Талшын Мухадесовне – старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"
- Шелудько Ольге Николаевне – эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"
- Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган", - говорится в указе.
Ранее мы писали, что 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.
А Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226237-tokaev-nagradil-ryad-kazahstancev-gosnagradami/