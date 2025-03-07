Токаев наградил ряд казахстанцев госнаградами перед 8 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии 8 марта наградил ряд казахстанцев государственными наградами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом президента Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд граждан отмечен государственными наградами.

В числе награжденных:

4 ветерана труда;

19 рабочих и сотрудников предприятий;

14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки;

6 руководителей предприятий;

3 представителя общественных объединений;

7 государственных служащих;

6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.

"За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:

орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы

Абуеву Анаргуль Аманжоловну – начальника департамента министерства по чрезвычайным ситуациям;

Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну – старшего инспектора Службы государственной охраны;

Ахметову Айман Рахмеджановну – старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;

Канкину Куралай Темирболатовну – старшего помощника Генерального прокурора;

Мусатаеву Балжан Толеужановну – командира взвода войсковой части 44013 министерства обороны;

орденом "Парасат"

Абильдину Каракат Тулкубаевну – генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы – депутата сената парламента;

Құспан Айгүл Сайфоллақызы – депутата мажилиса парламента;

Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну – певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;

орденом "Құрмет"

Абдраимову Тлеукуль Шаимовну – инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;

Абенову Кульпаш Кайроллаевну – привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;

Абиеву Раису Леонидовну – руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;

Агибаеву Раису Мухамедиевну – председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;

Азимкулову Адилет Срадиновну – ветерана труда, Туркестанская область;

Айтбаеву Шолпан Сашкеновну – ветерана труда, город Астана;

Гияги Розу Римовну – диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК "Қазақстан темір жолы" – "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;

Егизбаеву Сауле Абуталиповну – учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;

Елеуову Каракоз Тимирбековну – ветерана труда, город Алматы;

Земляную Людмилу Дмитриевну – директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;

Канапину Гульнару Бекежановну – аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;

Капенову Гульмиру Амангельдиевну – руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;

Караеву Бибигул Атшыбаевну – учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области;

Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну – генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";

Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну – директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;

Одинцову Маргариту Владимировну – судью Верховного Суда;

Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну – вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;

Умбеталину Марал Абдрашовну – врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;

Хамитову Алмагуль Мажитовну – директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;

Хорошаш Галию Насибулловну – врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";

орденом «Еңбек Даңқы» III степени

Камбарову Баянкул Кожабергеновну – электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева» – филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";

Мадимарову Анар Серикбаевну – шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;

Нургалиеву Зинакул Абеновну – шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;

Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну – машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық-7", город Атырау;

Сарсенову Ботагоз Габитовну – дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" – "Павлодарское отделение магистральной сети";

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абельдинову Надежду Николаевну – офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну – старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";

Бакирову Карлыгаш Тастанбековну – врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;

Жамалиеву Алиму Аманжоловну – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;

Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну – дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";

Игбаеву Меруерт Асылхановну – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;

Кожамсеитову Макпал Камашовну – водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";

Молдыбаеву Гульшарат Токановну – оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";

Русинову Ольгу Владимировну – начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;

Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну – инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;

Сарымсакову Айну Аблаевну – председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;

Табергенову Айгуль Олжабаевну – руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;

Турсинканбетову Еркежан Саятовну – заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;

Шек Наталью Анатольевну – главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;

медалью "Шапағат"

Алимбаеву Динару Тулегеновну – старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";

Ауренову Мадину Даулеткановну – председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;

Васину Светлану Станиславовну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;

Жакупову Жанару Бексултановну – руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;

Михееву Елену Валериевну – участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;

Орынбаеву Алтынай Романқызы – руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";

Уаисову Гульмарию Кажагалиевну – ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

Ахановой Бакытжан Омаргалиевне – директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

Укыбасовой Талшын Мухадесовне – старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"

Шелудько Ольге Николаевне – эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"

Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган", - говорится в указе.

Ранее мы писали, что 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.

А Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.