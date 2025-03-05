"Неприкасаемых не будет": Жумангарин об уплате налогов в Казахстане

Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал слова Бектенова о том, что строительным компаниям дается две недели на уплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Жумангарина, это был пример того, с кем работает правительство в части сбора налогов.

"В обществе часто есть такое мнение, что у нас есть неприкасаемые компании, которые мы не трогаем, а несчастный малый и средний бизнес все проверяют. Сразу скажу, неприкасаемых нет - все будут платить налоги. И для этого будут приняты все законные меры воздействия", - заявил министр национальной экономики Казахстана.

Напомним, в конце февраля на рабочем совещании премьер-министр Бектенов призвал предпринимателей уплатить справедливые суммы налогов в течение двух недель.

"Если эти действия не будут совершены, то государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные. Разговор будет жестким, но мы готовы к диалогу, если бизнес готов вести себя по отношению к государству справедливо", - заявил глава кабмина.

Тогда же сообщалось, что на сегодня в Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков. Из них только 8%, или 137 тыс. являются плательщиками НДС. В целом из общего количества субъектов 81% работают в специальном налоговом режиме по упрощенной декларации, при этом 85% из них указывают доходы до 15 млн тенге.

Добавим, в начале февраля сообщалось, что на фоне увеличения НДС планируется ввести определенные налоговые послабления для бизнеса, чтобы компенсировать нагрузку.