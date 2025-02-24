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Интеграция с родиной: спецкарты раздает Казахстан этническим казахам по всему миру

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Мужчина с багажом смотрит на самолет
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: Jacobs Stock Photography Ltd / Getty Images

Этническим казахам - гражданам других стран Казахстан выдает специальные карты "Ата жолы", дающие право жить и работать в стране в течение 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

"Этническим казахам - гражданам других стран выдано 65 карт "Ата жолы", дающих право жить и работать в Казахстане в течение 10 лет. 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в нашей республике, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты", - отмечается в сообщении Министерства труда и соцзащиты населения.

Среди получивших карту "Ата жолы" имеются такие специалисты, как инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры, прибывшие из России, Германии, Монголии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Кыргызстана и Узбекистана.

"Целью внедрения карты является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства", - добавили в министерстве.

Отмечается, что обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет и самостоятельно выбирают регион расселения для осуществления трудовой деятельности, либо ведения бизнеса.

При этом этнический казах с картой "Ата жолы", являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами Казахстана и кандасами.

Обладатели карты "Ата жолы" (и члены их семей) могут пользоваться правами на:

  • получение социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;
  • трудоустройство на территории Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК "О миграции населения";
  • осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;
  • получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";
  • получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";
  • приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют прав избирать и быть избранными в парламент и маслихаты РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

В профильном ведомстве добавили, что карта "Ата жолы" теряет силу в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.

Ранее сообщалось, что с лета 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан.

В Минтруда тогда пояснили, что этнический казах с картой "Ата жолы" будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами РК и кандасами, то есть будет иметь право на протяжении 10 лет жить и работать в Казахстане.

О том, как получить специальную карту "Ата жолы" этническим казахам, проживающим за рубежом, мы писали здесь.

Летом прошлого года сообщалось, что сколько этнических казахов вернулось на историческую родину с момента обретения независимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223234-integraciya-s-rodinoy-speckarty-razdaet-kazahstan-etnicheskim-kazaham-po-vsemu-miru/