Этническим казахам упростят получение вида на жительство в Казахстане

Шанырак. Иллюстративное фото: pixabay.com

С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты РК.

Отмечается, что для этого нужно будет воспользоваться картой "Ата жолы", которая поможет укрепить связи с исторической родиной и сохранить национальные традиции. Также это позволит привлечь в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

"Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

Этнический казах с картой "Ата жолы" будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами РК и кандасами", - говорится в сообщении Министерства.

Отмечается, что у обладателя карты "Ата жолы" будут такие права, как:

социальные выплаты и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках ГОМБП;

трудоустройство на территории РК в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК "О миграции населения";

осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";

получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";

приобретение гражданства РК в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют прав избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе, отметили в ведомстве.

Если владелец карты получит гражданство РК, то "Ата жолы" будет признана недействительной. Также ее обладатель сможет сам выбирать регион, в котором будет вести бизнес или устроится на работу.

В министерстве дополнили, что алгоритм получения карты будет предоставлен дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023552-etnicheskim-kazaham-uprostyat-poluchenie-vida-na-zhitelstvo-v-kazahstane/