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Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда снова заработала в Казахстане

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Деньги лежат возле калькулятора
Калькулятор. Иллюстративное фото: Getty Images/аmixstudio

В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Высшей аудиторской палаты.

Отмечается, что с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.

В настоящее время, во исполнение поручений президента страны, деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.

В заседании приняли участие должностные лица Администрации президента, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности, министерств финансов и национальной экономики, депутаты мажилиса и сената парламента и др.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул особую роль и значимость Национального фонда в своем послании народу в сентябре прошлого года.

"Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им", - сказал президент. В ходе заседания руководитель комиссии Алихан Смаилов отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.

"Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", - сказал Смаилов.

Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это, в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд - детям".

"Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил глава государства", - подчеркнул председатель ВАП.

Заседание комиссии
Заседание комиссии. Фото: Высшая аудиторская палата

По его словам, задачами на предстоящий период станут:

  • Проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
  • Формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.

В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления состава комиссии, регламентации ее деятельности в новом формате, повышения качества формируемых заключений и т.д.

Отметим, на прошлой неделе глава государства принял председателя ВАП Алихана Смаилова, который анонсировал грядущие проверки исполнения бюджетов ряда госорганов и нацкомпаний.

По поручению президента будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС.

Как уточнил глава Высшей аудиторской палаты на приеме у главы государства, всего в этом году запланировано более 40 аудиторских мероприятий. Отмечается, что аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223201-komissiya-po-monitoringu-za-rashodovaniem-sredstv-iz-nacfonda-snova-zarabotala-v-kazahstane/