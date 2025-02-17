Токаев дал поручения генпрокурору

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 февраля, принял генерального прокурора Берика Асылова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Берик Асылов️ отчитался о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

️Также доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере:

органы прокуратуры пресекли более 32 тысяч решений на стадии досудебного расследования, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу, не допустили необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 тысяч лиц, освободили более 1500 незаконно задержанных лиц;

по протестам генерального прокурора Верховным cудом улучшено положение 150 лиц, из них полностью оправданы 10 лиц;

Еще сообщил, что в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге.

Проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге;

Генпрокурор рассказал о том, что прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге:

по актам прокуратуры за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;

прокурорами отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов;

отмечено эффективное использование «прокурорского фильтра» при сопровождении инвестиционных проектов;

активно функционирует Цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов Общенационального пула.

Асылов отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Доложил президенту о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности, в поимке разыскиваемых лиц с помощью «умных» видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в администрации президента: освободил Нурдаулета Толеева от должности заведующего Общим отделом Администрации президента РК. Вместо Толеева этот пост занял Ербол Адаев.

Помимо этого, от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК освобожден Алексей Калайчиди. Теперь отдел будет возглавлять Даурен Ергарин.