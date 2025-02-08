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Аким ВКО раскритиковал работу чиновников

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Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: пресс-служба акимата ВКО

Аким ВКО Ермек Кошербаев в ходе заседания областного акимата невысоко оценил деятельность местных органов исполнительной власти по созданию малых промышленных зон, передает YK-news.kz.

В частности, Ермек Кошербаев подчеркнул, что при их создании местные предприниматели не имеют преимуществ, а также не в полной мере используются возможности государственной поддержки.

Кроме того, важным условием формирования таких зон является кластерное развитие малого и среднего бизнеса. При этом делать упор следует на те аспекты бизнеса, которые принесут пользу конкретному городу и району, а в перспективе - всему региону.

"Нам следует внимательно пройтись по нашим планам и выяснить, как то, что мы делаем, будет влиять на уровень жизни населения. Мы много раз об этом говорили, но хотелось бы еще раз подчеркнуть - рассматривайте все сквозь призму улучшения жизни населения", - призвал глава региона.

Аким поручил управлению экономики и бюджетного планирования собрать информацию по созданию малых промышленных зон, уделив особое внимание производству продукции глубокой переработки.

Напомним, ранее Ермек Кошербаев посетил школу №24 в Усть-Каменогорске, где встретился с ученицей третьего класса и коллективом учебного заведения, а также ответил на некоторые вопросы. В частности, у него поинтересовались, легко ли быть "главным человеком в области".

В прошлом году глава региона продемонстрировал своим подчиненным банки с консервами, купленными им в местных магазинах, и остался недоволен тем, что все они импортного производства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2219055-akim-vko-raskritikoval-rabotu-chinovnikov/