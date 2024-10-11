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Илон Маск представил такси-беспилотник – без руля и педалей. Но инвесторы недовольны

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Автомобиль Cybercab
Автомобиль Cybercab. Фото: tesla.com

Илон Маск представил инвесторам Tesla прототипы беспилотных такси будущего - двухместный автомобиль Cybercab без руля и педалей и многоместный Robovan, рассчитанный на 20 человек. На Cybercab Маск эффектно подъехал к студии Warner Bros Studios, где проходило мероприятие, и в ходе выступления назвал эту модель "маленькой комфортабельной гостиной".

Он объявил, что стоимость Cybercab будет составлять менее 30 тысяч долларов. Их производство компания планирует начать до 2027 года в больших объемах, если изобретение получит одобрение регулирующих органов.

На собрании инвесторов была представлена экспериментальная партия из 50 автомобилей. По словам Маска, безопасность его беспилотных моделей будет в 10 раз выше, чем у машин с водителем-человеком. Вызывать такие такси пользователи смогут с помощью приложения.

Модель Robovan, по словам главы Tesla, предназначен для перевозки не только людей, но и грузов, и станет незаменимым автомобилем как для компаний, так и для семейного пользования.

Журналисты, присутствовавшие на презентации, сравнивают Robovan с футуристической моделью из фильмов фентэзи.

«Будущее должно выглядеть как будущее», — сказал Маск.

Обе модели — Cybercab и Robovan — имеют общие черты с пикапом Cybertruck, который Tesla выпустила в 2023 году и называет своим концептуальным автомобилем. С тех пор, как 5 апреля компания Tesla объявила о предстоящей презентации роботакси, ее акции выросли на 45%.

Инвесторы не удовлетворены

Микроавтобус Robovan
Микроавтобус Robovan. Фото: tesla.com

По словам Маска, он убежден, что ориентир, который Tesla взяла на автомобили-беспилотники и искусственный интеллект, может повысить стоимость компании до 5 триллионов долларов, что примерно в семь раз превышает ее текущую рыночную стоимость.

Вся презентация в Warner Bros Studios была обставлена в стиле футуризма. В частности, на площадке, похожей на гигантский аквариум, танцевали роботы-гуманоиды Optimus.

Маск пообещал, что такие человекообразные роботы рано или поздно поступят в массовое производство и будут стоить менее 30 тысяч долларов. Однако, несмотря на все это, пишет Financial Times, инвесторы и эксперты в целом остались недовольны встречей. По их словам, все, что они увидели, относится к долгосрочной перспективе, а по существу на сегодняшний день не было предложено ничего.

Роботы компании Tesla
Роботы компании Tesla. Фото: tesla.com

Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research, сказал, что у Tesla, судя по всему, нет ясной концепции на ближайшее будущее, и это не может не разочаровывать. В частности, от Илона Маска ждали предложений по модификации седана Model 3. Кроме того, говорят инвесторы, неубедительной оказалась презентация Model 2, которая была представлена на том же мероприятии в Лос-Анджелесе и запуск которой запланирован на 2025 год.

В целом, говорят специалисты, набор существующей продукции Tesla устарел.

«Мы считаем, что это событии мало что изменило в непрозрачных среднесрочных перспективах прибыли», — сказал Гаррет Нельсон.

Ускользающие цели и жесткая конкуренция

Илон Маск давно преследует цель стать первым бизнесменом, который наводнит улицы городов такси-беспилотниками, но до сих пор перейти от слов к делу ему не удавалось. Впервые он публично заговорил о своих планах почти 10 лет назад, пообещав, что к концу 2017 года американцы смогут пользоваться услугами роботакси. В 2019 году он заявил, что к 2020-му на дорогах США будет один миллион таких автомобилей.

В 2024 Маск снова обещает прорыв. Он заверил инвесторов, что уже в следующем году такси-беспилотники могут стать доступны в Техасе и Калифорнии, если регулирующие органы не будут создавать проволочек.

В целом, специалисты считают идею массовой услуги роботакси вполне осуществимой, но считают, что Tesla потребуется для этого еще как минимум несколько лет, учитывая вопросы нормативов и безопасности.

Аналитики компании Jefferies заявили после последней презентации, что Маск не предоставил поддающихся проверке доказательств достижений Tesla в области автономных технологий.

Над созданием беспилотных автомобилей также плотно работают такие компании как американская Waymo и китайская Baidu, но и они сталкиваются с такими же проблемами в области безопасности, что и Tesla.

В основе их технологий лежат лазерные датчики и высокоточные карты, сообщающие на панель управления обстановку вокруг автомобиля, но их надежность пока не доказана.

Продажи автомобилей — основная сфера дохода Tesla, составляющая порядка 82%. Но в последние время показатели прибыли компании падают из-за возросшей конкуренции.

Более доступные предложения электромобилей от китайских компаний вынуждают Tesla снижать цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2173261-ilon-mask-predstavil-taksi-bespilotnik-bez-rulya-i-pedaley-no-investory-nedovolny/

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